Trump Demokratların azlini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in 'vatana ihanet' ettiklerini savunarak onlara yardım edenlerin azledilmesini istedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Pelosi, Schiff'in Kongre'de söylediklerinin çoğunun yalan olduğunu biliyordu. Tüm bunlar asabi Nancy'yi en az Schiff kadar büyük suçlar ve kabahatlerden hatta vatana ihanetten suçlu kılıyor. Sanıyorum ki bunu anlamı, onlarla birlikte iş tutan herkes de dahil olmak üzere Pelosi ve Schiff'in azledilmesi gerektiği anlamına geliyor" dedi.

Nancy Pelosi knew of all of the many Shifty Adam Schiff lies and massive frauds perpetrated upon Congress and the American people, in the form of a fraudulent speech knowingly delivered as a ruthless con, and the illegal meetings with a highly partisan “Whistleblower” & lawyer...

