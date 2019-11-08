Trump Çin'le tarifeler konusunda anlaşmaya varmadıklarını söyledi

ABD Başkanı Trump, Çin ürünlerine uygulanan ek gümrük vergilerini kaldırmak konusunda anlaşmaya varmadıklarını söyledi. ABD’den ve Çin’den ticaret yetkilileri yapılan müzakerelerde kademeli olarak tarifeleri kaldırma konusunda anlaşıldığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin Çin’den gelen ürünlere uyguladığı ek gümrük vergilerini tamamen kaldırmayacağını, Çin ile bu konuda anlaşmaya varılmadığını söyledi.

Çin ve ABD ticaret yetkililerinden dün yapılan açıklamalarda ek gümrük vergilerinin karşılıklı ve eş zamanlı olarak kademeli bir biçimde kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

Ancak Trump bugün Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada “Çin (tarifelerde) biraz düşüş elde etmek isteyebilir ama tamamen değil, çünkü yapmayacağımı biliyorlar. Kabul ettiğim bir şey yok” dedi.

Trump Çin’in ticaret konusunda anlaşma yapmayı ABD’den daha fazla istediğini öne sürerek ABD’nin Çin’e uygulanan ek gümrük vergileriyle “milyarlarca dolar” kazandığını söyledi.

