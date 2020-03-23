Trump 'büyük felaket' ilan etti: Ulusal muhafızlar görev yapacak, gıda alımınına sınırlama

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs dolayısıyla New York ve Washington'un 'büyük felaket' ilan edilmesi taleplerini onayladı.

ABD Başkanı Donald Trump, New York ve Washington'un bu eyaletlerde 'büyük felaket' ilan edilmesine dair taleplerine onay verdiğini, yakın bir zamanda Kaliforniya için bu talebe olumlu yanıt vereceğini duyurdu. Buna göre söz konusu eyaletlede yarı zamanlı görev yapan ulusal muhafızlar aktivite edilecek.

Trump, "Bu eyaletlerin virüsle mücadelesine yardımcı olmak için bu bölgelerde ulusal muhafızları aktivite ettik" dedi.

Trump, ayrıca bu eyaletlerde yeni yatak kapasitesi sağlanacağını da söyledi.

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) Başkanı Peter Gayno da yaptığı açıklamada, ulusal muhafızların görevlendirilmesine ilişkin "Bu, bir sıkıyönetim ilanı değildir. Ulusal muhafızlar, eyalet valilerinin yönetiminde olacak" ifadesini kullandı.

Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre, ABD'de teyit edilen koronavirüs vakalarının sayısı 32.644'e ulaştı.

MARKET ALIŞVERİŞİNE SINIRLAMA

ABD’nin başkenti Washington’un banliyölerindeki marketlerde gıda ve temel ihtiyaç ürünleri alımına limit getirildiği, ayrıca marketlere girebilen kişi sayısının da sınırlandığı belirtildi.

Sputnik muhabiri, Washington’a 20 dakikalık mesafede bulunan Rockville’de, ülkenin en büyük bakkal zincirinin şubesinde, tek seferde nelerin alınabileceği ve miktarı belirtilen listenin asıldığını bildirdi. Listede en çok talep gören ürünler yer alıyor.

Kasalara yerleştirilen listede, tek seferde en fazla 2 tavuk, 2 kıyma paketi ve 3 paket peynirin alınabileceği belirtildi.

Listede ayrıca şu ürünler yer alıyor: Makarna (4 paket), makarna sosu (3 adet), konserve sebzeler (12 adet), yumurta (2 paket x 12 adet), süt (3 kutu), ekmek (2 adet). Bir kişiye en fazla birer tane tuvalet kağıdı ve içme suyu veriliyor.