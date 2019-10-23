Trump: Bu kısa süreli çatışma olmasaydı müzakere de olmayabilirdi

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesinin başladığını söyledi. Türkiye ile varılan anlaşma doğrultusunda varılan 'ateşkes'in kalıcı hale geldiğini söyleyen Trump 'Bu kısa süreli çatışma olmasaydı bu müzakere de olmayabilirdi' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Suriye'den asker çekilmesi kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye ile yürütülen müzakereler dolayısıyla Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, ABD heyetine, Erdoğan'a ve SDG'ye teşekkür eden Trump, artık "ateşkes"in kalıcı hale geldiğini, Türkiye'ye yaptırımların "ABD'yi mutsuz edecek bir gelişme olmazsa" kaldırılacağını söyledi.

Ateşkesin sağlanmasına yardımcı olan herkese teşekkür ettiğini söyleyen Trump "Askerlerimiz güvence altında" dedi. Trump "Bu kısa süreli çatışma olmasaydı bu müzakere de olmayabilirdi" diye konuştu.



Suriye'den çekildiklerini söyleyen Trump "Suriye petrolünü sağlama aldık, bölgede askerlerimiz var. Başka ülkelerin Türkiye-Suriye arasındaki soruna yardım etmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Trump özetle "Dini etnik azınlıklar korunmazsa yaptırımlar yeniden uygulanabilir. Çelikte gümrük vergileri yeniden uygulanabilir. Türkiye'nin sözlerinde durmasını ve Kürtlerin korunmasını umuyoruz. Yakalanan IŞİD savaşçılarının tekrar ülkelerine gönderilip yargılanmalarını umuyoruz" diye konuştu.

Suriye Demokratik Güçleri'ne "IŞİD'e karşı mücadele"deki katkılarından dolayı teşekkür eden Trump, bölgedeki ülkelerin ve Türkiye'nin IŞİD'in yeniden ortaya çıkmamasından sorumlu olduğunu kaydetti.

'ESAD GİTMEDİ'

Trump, önceki ABD yönetiminin "Esad gitmeli" dediğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Trump "Ortadoğu'daki savaşlar için 8 trilyon dolar harcadık. Ama Ortadoğu bu çatışmalar başladığından önceden daha az güvenli" dedi.

ABD'li heyete teşekkür eden Trump, "ülkemizi çok seven" dediği Erdoğan'la birlikte birçok can kurtarıldığını ileri sürdü. Trump SDG Komutanı Mazlum'a da çok teşekkür ettiğini söyledi.

"Ordumuz dünyanın polisi değil" diyen Trump, bugünkü durumun ABD açısından yeni bir yönelimin başlangıcı olduğunu söyledi.