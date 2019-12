Trump Brezilya ve Arjantin’e ek gümrük vergilerini geri getiriyor

ABD Başkanı Donald Trump “Brezilya ve Arjantin’in şu anda içinde bulunduğu dev develüasyon çifçilerimiz için olumlu bir durum değil. Bu yüzden bir an önce ABD’ye bu ülkelerden deniz yoluyla gelen demir ve alüminyum vergilerini yapılandıracağım. Merkez Bankası da (FED) bu konuda önlem almalı, doların güçlü olması uzun vadede avantaja dönüşmeyecektir. Bu durum ihracatta tedarikçilerimizi ve çiftçilerimizi zor duruma sokuyor” dedi ve düşük faiz çağrısı yaptı. Trump bu ülkelerdeki devalüasyon nedeniyle bu çağrıyı yaptı.

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal....

