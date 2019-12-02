Trump Brezilya ve Arjantin’e ek gümrük vergilerini geri getiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Brezilya ve Arjantin’e karşı demir ve alüminyuma uygulanan ek gümrük vergilerini geri getireceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump “Brezilya ve Arjantin’in şu anda içinde bulunduğu dev develüasyon çifçilerimiz için olumlu bir durum değil. Bu yüzden bir an önce ABD’ye bu ülkelerden deniz yoluyla gelen demir ve alüminyum vergilerini yapılandıracağım. Merkez Bankası da (FED) bu konuda önlem almalı, doların güçlü olması uzun vadede avantaja dönüşmeyecektir. Bu durum ihracatta tedarikçilerimizi ve çiftçilerimizi zor duruma sokuyor” dedi ve düşük faiz çağrısı yaptı. Trump bu ülkelerdeki devalüasyon nedeniyle bu çağrıyı yaptı.