Trump: Bağdadi'nin yerine gelecek olan kişi öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, öldürülen IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin yerine geçecek ismin ABD askerleri tarafından öldürüldüğünü belirtti.
Salı, 29 Ekim 2019 16:49

ABD Başkanı Donald Trump,  IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Trump, el Bağdadi'nin yerine örgütün başına geçecek ismin ABD askerleri tarafından öldürüldüğünü doğruladığını söyledi.

Trump, "Ebubekir el Bağdadi'nin yerine gelen bir numaralısı Amerikan askerlerince etkisiz hale getirildiğini şimdi doğruladım. Baş köşeye geçmesi bekleniyordu - Şimdi aynı zamanda ölü!" dedi.

 

 