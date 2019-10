Trump: Bağdadi'nin yerine gelecek olan kişi öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Trump, el Bağdadi'nin yerine örgütün başına geçecek ismin ABD askerleri tarafından öldürüldüğünü doğruladığını söyledi.

Trump, "Ebubekir el Bağdadi'nin yerine gelen bir numaralısı Amerikan askerlerince etkisiz hale getirildiğini şimdi doğruladım. Baş köşeye geçmesi bekleniyordu - Şimdi aynı zamanda ölü!" dedi.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2019