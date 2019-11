Trump: Azil soruşturmasında ifade vermeyi ciddi bir şekilde düşünürüm

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisinde devam eden azil soruşturmasında ifade vermeyi düşüneceğini açıkladı.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin yazılı olarak da ifade verebileceğini söylediğini belirterek "Yanlış bir şey yapmamış olsam da, bu sonu olmayan sahtekarlık sürecine güvenilirlik kazandırmak istemesem de bu fikri sevdim. Kongre'nin yeniden işine odaklanmasını sağlamak için bu fikri ciddi bir şekilde düşüneceğim" dedi.

....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2019