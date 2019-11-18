Trump: Azil soruşturmasında ifade vermeyi ciddi bir şekilde düşünürüm

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi hakkındaki azil soruşturması kapsamında ifade vermeyi ciddi şekilde düşüneceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisinde devam eden azil soruşturmasında ifade vermeyi düşüneceğini açıkladı.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin yazılı olarak da ifade verebileceğini söylediğini belirterek "Yanlış bir şey yapmamış olsam da, bu sonu olmayan sahtekarlık sürecine güvenilirlik kazandırmak istemesem de bu fikri sevdim. Kongre'nin yeniden işine odaklanmasını sağlamak için bu fikri ciddi bir şekilde düşüneceğim" dedi.

....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2019

NE OLMUŞTU?

Trump, ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin aday adaylarından olan Joe Biden ile Ukrayna'da iş yapan oğlu hakkında soruşturma başlatması için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e baskı yapmakla suçlanıyor. Trump'ın, Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna liderinden Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu söylemişti.