Trump: Avrupa'dan ABD'ye 30 gün boyunca bütün seyahatleri yasaklıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulunarak "En üst düzeyde sağlık tedbirleri aldık. Virüsün yayıldığı ülkelere seyahat kısıtlaması getirdik" dedi. ABD Başkanı, Avrupa'dan ABD'ye 30 gün boyunca tüm seyahatlerin yasaklandığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulunarak Avrupa Birliği'ni (AB) yeteri kadar önlem almamakla suçladı.

"En üst düzeyde sağlık tedbirleri aldık. Virüsün yayıldığı ülkelere seyahat kısıtlaması getirdik" diyen Trump, "AB aynı tedbirleri almakta yetersiz kalmış ve Çin'e ulaşımı engellememiştir" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre Beyaz Saray'daki Ovak Ofis'ten 'ulusa sesleniş' konuşması gerçekleştiren ABD Başkanı, "Avrupa'dan gelen yolcular sebebiyle ABD'de de vakalar arttığını görüyorum. Avrupa'dan ABD'ye 30 gün boyunca bütün seyahatleri yasaklıyoruz" açıklamasını yaparak "Avrupa'dan ABD'ye gelen her şey bu kısıtlamalara dahil olacak. Bu, İngiltere için geçerli olmayacak" diye kaydetti.

"Gençler virüsü kapsa bile iyileşmeleri mümkün" diye ekleyen Trump, şöyle devam etti: "Virüsle mücadelede sağlık sigortasında bürokrasiyi azalttık. Mecbur kalmadıkça kalabalık yerlere gidilmemesi uyarısında bulunuyoruz. Test yeteneğimizi arttırdık, ABD için virüs tehdidi az. Herkesin iyi hijyen tedbirleri alması gerekmekte, bu konuda hepimize sorumluluk düşüyor. Hastaysanız, kendinizi iyi hissetmiyorsanız evden çıkmayın."

Trump, "İşsizlik tarihi bir düşük seviyede bulunmakta. Bu finans krizi değildir, geçici bir durumdur. Bunu birlikte aşacağız" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Virüs taşıyan insanlar için Kongre'den yardım talep edeceğim. Ekonomik krediler verilecek. Krediler düşük faizli olacak ve koronavirüsün getirdiği ekonomik sorunlardan küçük işletmelerin etkilenmesini engelleyecek. Gereken adımları atmaktan hiçbir şekilde korkmayacağım. Amerikalıların hayatlarını korumak için her adımı atacağız. Partizanlığı bitirmeli, birlik olarak bu virüsle mücadele etmeliyiz. Sevgiyle, dostlukla, dayanışmayla bu zorluktan da çıkmayı başaracağız."