ABD Başkanı Donald Trump, Ankara ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan’a teşekkür ettikten sonra yeni bir twit attı.

Trump mesajında “Bu anlaşma 3 gün önce asla yapılamazdı. Biraz ‘sert’ sevmek gerekiyordu. Herkes için harika. Herkesle gurur duyuyorum” dedi.

This deal could NEVER have been made 3 days ago. There needed to be some “tough” love in order to get it done. Great for everybody. Proud of all!

