Trump, AB’ye yaptırım tehdidini yineledi: Ağır vergiler gelecek...

ABD Başkanı Trump, AB'yi haksız ticaret uygulamalarıyla suçlarken AB’nin ABD teknoloji şirketlerine uyguladığı vergileri ve otomotiv firmalarına yönelik devlet sübvansiyonlarını hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedilmemesi durumunda AB yapımı otomobillere ağır gümrük vergileri uygulama tehdidini yineledi.

ABD Başkanı Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlendiği Davos’tak kayak merkezinde Fox News’e verdiği demeçte “Avrupa Birliği ile başa çıkmak herkesten daha zor. Yıllardır ülkemizden yararlandılar... Sonuçta, çok kolay olacak çünkü bir anlaşma yapamazsak, arabalarına yüzde 25 gümrük vergisi koymamız gerekecek.” dedi.

Trump, ticaret konusunda görüşmek üzere Salı günü Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen ile Davos'ta bir araya geldi.

En son verilere göre, ABD'nin AB ile ticaret açığı 2018'de 109 milyar dolara ulaştı ve Temmuz 2019 itibariyle 100,8 milyar dolardan fazla oldu. Trump uzun süredir AB’yi haksız bir ticaret avantajı kazanmakla suçluyor ve mevcut ticaret düzenlemelerini gözden geçirerek ticaret açığını daraltmaya çalışıyor.

