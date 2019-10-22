Trump: ABD'li silah şirketleri Suriye'den çekilmemizden memnun değil

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerini Suriye'den çekme kararına silah şirketlerinin büyük tepki gösterdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yapılan bakanlar toplantısında ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran resmi ajansı PressTV'de yer alan habere göre, ABD askerlerinin ülkeye dönmesinin seçim dönemi kampanyasındaki iki önemli vaadinden biri olduğunu söyleyen Trump, Washington'daki tepkilere karşın bu konuda her zaman kararlı kaldığını savundu.

Trump, Beyaz Saray'daki toplantıda yaptığı konuşmada, "Askerlerimizin ülkelerine dönmesi vaadiyle başkan seçildim. Şu anda, bu yolda aldığım karar çok popüler değil, çünkü biliyorsunuz, Lockheed bundan hoşnut değil. Ayrıca bu büyük silah şirketleri bu durumu beğenmiyorlar. Pek popüler bir karar değil" dedi.

Trump çekilme kararı hakkında "Benim için çok daha zor bir şey. Kolayı askerleri orada bırakmak olurdu, orada bırakıp ölmeye devam etmelerine izin vermek" diye konuştu.