Trump: ABD askerlerinin bir kısmı Suriye'nin Ürdün ve İsrail sınırına çekilecek

ABD Başkanı Trump, Suriye’nin kuzeyinden çekilen ABD askerlerinin bir kısmının ‘petrolü güvenceye almak için’ bölgede kalacağını, diğerlerinin ilk etapta Suriye’nin Ürdün ve İsrail sınırına yakın bölgelere konuşlandırılacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’den ABD askerlerinin çekilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada ülkede az sayıda askerin bırakılacağını söyledi.

Beyaz Saray’daki kabine toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, halihazırda Suriye’de bulunan yaklaşık bin ABD askerinden “küçük” bir bölümünün ülkede kalacağını belirtti.

ABD Başkanı, bunların bir kısmının kuzeydeki petrol sahalarını “güvenceye almak için” tutulacağını ve diğerlerinin ilk aşamada Ürdün ve İsrail sınırına yakın bölgelere çekileceğini söyledi.



Bu askerlerin Suriye’de İsrail ve Ürdün hükümetlerinden gelen talep doğrultusunda kalacağını belirten Trump onların da "eninde sonunda eve döneceğini" kaydetti.

'TÜRKİYE UYGUN DAVRANIŞ SERGİLERSE YAPTIRIM UYGULANIR'

Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşma hakkında da konuşan Trump, Türkiye'nin “uygunsuz davranışlar” sergilemesi durumunda gümrük vergilerini artırarak yaptırım uygulayacağını söyledi.

Bazı küçük çatışmalara rağmen ateşkesin devam ettiğini belirten Trump, "Güzel haberler geliyor, ateşkes sürüyor” dedi.

"Her iki tarafa da bakmalıyız" diyen Trump "Çünkü birçok Türk sınırlarındaki çatışmalarda öldü" diye konuştu. Trump ABD’nin “Kürt güçlerini korumak için ülkede 400 yıl kalma söz vermediğini” söyledi.