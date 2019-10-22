Trudeau seçimi kazandı, Meclis çoğunluğunu kaybetti

Kanada’da yapılan parlemanto ve Başbakanlık seçimlerinde sonuçlar belli oldu. Mevcut Başbakan Justin Trudeau seçimi kazandı ancak bu kez meclis çoğunluğunu elde edemedi.

Kanada’da yapılan parlemanto ve Başbakanlık seçimlerini bir kez daha mevcut Başbakan Justin Trudeau ve Liberal Parti kazandı. Ancak 2015 yılında yapılan son seçimlerde çoğunluğu elde eden Kanada Başbakanı bu defa çoğunluğu elde edemediği için azınlık hükümeti kurmak durumunda kalacak.

Kanada Seçim Merkezi açıklamasına göre Trudeau’nun partisi Liberal Parti meclisteki 338 sandalyeden 156’sını kazandı. Hükümetin kurulabilmesi için 170 sandalyeye sahip olunması gerekiyor. Sonuçların ardından ilk açıklamasını yapan Trudeau “Başardınız arkadaşlar, tebrik ediyorum” dedi.

Justin Trudeau, son dönemde hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla anılırken, bir partide yüzünü siyaha boyamış fotoğrafının ortaya çıkması sonrası ırkçılık suçlamalarıyla da karşı karşıya gelmişti.

Trudeau’nun hükümet kurabilmek için Yeni Demokrasi Partisi'yle (NDP) işbirliğine gitmesi bekleniyor. NDP, bir önceki seçimlerdeki 24 sandalyesine karşılık bu seçimde parlamentoda 44 koltuk kazanarak hükümetin kurulması konusunda kritik bir öneme sahip hale geldi.