Trablus hükümetine bağlı güçler Sirte’den çekildiklerini açıkladı

Libya’da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güçler, Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’nun kente girmesinin ardından Sirte’den çekildiklerini açıkladı.

Libya’da Türkiye’nin askeri destek gönderdiği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, liman kenti Sirte’den çekildiklerini açıkladı.

Libya’daki iç savaşta Trablus’taki hükümete karşı savaşan Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu dün liman kenti Sirte’ye düzenlediği taarruzda kentin kontrolünü ele geçirdiğini duyurmuştu.



BM tarafından tanınan UMH’ye bağlı güçler, Sirte’den sivillerin zarar görmemesi çekildiklerini açıkladı.

Reuters’ın haberine göre UMH’ye bağlı Sirte Koruma Gücü tarafından yapılan açıklamada “Güçlerimiz durumu değerlendirdikten sonra Sirte’den çekilme ve emirleri bekleme kararı aldı” denildi. Sirte’den çekilme kararının “sivillerin hayatlarının korunması” için alındığı belirtilen açıklamada, Hafter güçleri kentte evleri yakma ve yağmalama ile suçlandı.

Hafter’e bağlı güçlerse iddiayı yalanlayarak kentte sevinçle karşılandıklarını açıkladı.

