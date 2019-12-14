Trablus hükümetinden 'Hafter ilerliyor' iddiasına yalanlama

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz el-Serrac, 'Trablus ve ilçelerine yönelik hücum ve kontrol söz konusu değil' dedi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz el-Serrac, Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun Trablus'ta ilerlediği iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Hükümetin Facebook hesabından yayınlanan açıklamada Serrac, "Trablus ve ilçelerine yönelik hücum ve kontrol söz konusu değil" dedi.

Diğer yandan Libya televizyonu 218 TV, Trablus’ta bazı yönlerde şiddetli çatışmaların yaşandığını aktardı.

İtalya'da yayın yapan Corriere della Sera gazetesine konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Hafter'e bağlı kuvvetlerin Rusya'nın askeri desteği ile kenti ele geçirmek üzere olduğunu söylemişti.

Türkiye yaklaşık iki hafta önce Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin olarak Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalamıştı.