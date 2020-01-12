Tobruk hükümeti sözcüsü Salih: Mısır silahlı kuvvetlerini müdahale etmeye davet etmek zorunda kalabiliriz

AKP tarafından desteklenen UMH'yle savaş halinde olan Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Salih, bugün, Mısır parlamentosunda yaptığı konuşmada, Libya'ya dış müdahale olursa Mısır silahlı kuvvetlerini müdahale etmeye davet etmek zorunda kalabileceklerini söyledi.

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Salih, Türkiye'nin Libya'ya müdahale etmesi gündemi üzerine, Libya’ya herhangi bir müdahale olması halinde Mısır’a askeri müdahale etme çağrısında bulunabileceğini söyledi. Danışman Salih, Mısır parlamentosunu bu durumda Libya konusunda cesur bir tavır almaya çağırdı.

Salih, uluslararası topluluğunun Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tanıyarak, Libyalıların iradesine ve seçilen parlamentonun meşruiyetine bir ihanet olduğunu söyleyerek bu durumun sömürgeciliğin yeniden dönmesine muvafakat olarak sayıldığını belirtti. Salih, seçilen Libya parlamentosunun Libya'daki tek meşru otorite olarak yasama görev ve yetkilerini kullanma hakkını desteklemek için Arap dünyasının ortak bir tutumun olması gerektiğini söyledi.

Tobruk merkezli Libya Temsilciler Meclisi Ulusal Ordu ve onun komutanı Halife Hafter tarafından destekleniyor.

