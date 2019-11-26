TKP'den Küba Komünist Partisi'ne: Ben Fidel'im diyen Küba halkını selamlıyoruz

TKP Merkez Komitesi, Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'nun ölümünün 3. yılı nedeniyle Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi'ne gönderdiği mektupta 'Başkumandan Fidel’in düşüncesini ve 'Ben Fidel’im!' diyen Küba halkının bu düşüncede ısrarlı duruşunu saygıyla selamlıyoruz' dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi, Fidel Castro'nun ölümünün 3. yılı nedeniyle Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi'ne bir mektup gönderdi.

Başkumandan Fidel’in düşüncesini ve "Ben Fidel'im" diyen Küba halkını saygıyla selamlayan ve dayanışma duygularını ileten TKP MK imzalı mektupta şöyle denildi:

"Sevgili yoldaşlar,

20. yüzyıla damgasını vuran ve ilerici insanlığın sosyalizm yolunda kendine rehber edindiği en önemli gelişmelerden biri Büyük Ekim Devrimi’yse diğeri Fidel Castro Ruz liderliğinde zaferle sonuçlanan Küba Devrimi’dir.

Aramızdan fiziken ayrılışının üçüncü yılında dünyanın çeşitli yerlerinde eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve sömürücü iktidarların hüküm sürdüğü günümüzde Başkumandan Fidel’in düşüncesini ve 'Ben Fidel’im!' diyen Küba halkının bu düşüncede ısrarlı duruşunu saygıyla selamlıyoruz.

Bugün emperyalist saldırılar karşısında insanlığın her zamankinden fazla dayanışmaya ve örgütlenmeye ihtiyacı bulunuyor. Dünya’nın neresinde olursa olsun eşitsizliklerin karşısında mücadele edenlerin yanında olan, afetlerde yaralıların yarasını saran, 65 ülkede halklara sağlık hizmeti sağlayan doktorlarıyla Küba, ihtiyaç duyduğumuz dayanışmayı bizlere 1959’dan beri göstermektedir.

Bugün Küba halkı ABD ablukasına, medya yalanlarına ve bölgedeki karşıdevrim dalgasına karşı Fidel’in izinde olduğunu bir kez daha dünyaya ilan ediyor. Bizler de Küba halkıyla en derin dayanışma duygularımızı paylaşıyor ve aramızdan ayrılışının üçüncü yılında Fidel’e 'Zafere Kadar Daima!' diyoruz.

TKP MK"