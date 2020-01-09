TikTok’ta 1.5 milyar kişiyi etkileyebilecek güvenlik açığı tespit edildi

Dünya çapında 75 dilde kullanılan TikTok’ta 1,5 milyar kişiyi ilgilendiren bir güvenlik açığı tespit edildi.

TikTok uygulamasıyla ilgili önemli bir güvenlik açığı tespit edildi.

Checkpoint Research isimli siber güvenlik araştırma sitesi, son birkaç ay içinde TikTok uygulamasının içerdiği potansiyel risklere dair kanıtları anlattığı bir makale yayımladı.

Makaleye göre uygulama içinde keşfedilen güvenlik açıklarının, bilgisayar korsanlarının hesaplara ulaşıp içeriklerini değiştirmesine, videoları silmesine, yetkisiz videolar yükleyebilmesine, gizli videoları herkese açık hale getirmesine ve özel e-posta adresleri gibi hesaba kaydedilen kişisel bilgileri ortaya çıkarmasına sebep olabileceği söylendi.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Şirketten konuyla ilgili açıklama gecikmedi. Kullanıcı verilerini korumak için özenle çalıştıklarını söyleyen TikTok, dünya çapındaki güvenlik araştırmacılarını da bundan sonraki güvenlik açıklarını tespit etmede yardıma çağırdı.

Şirket son yapılan güncellemeyle söz konusu güvenlik açığının tamamen ortadan kaldırıldığını öne sürdü.