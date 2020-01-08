THY ve Pegasus, Irak ve İran uçuşlarını durdurdu

Türk Hava Yolları ve Pegasus, Irak ve İran'a yaptığı tarifeli seferleri geçici olarak durdurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Irak ve İran'a gerçekleştirilen tarifeli seferlerini tedbir amacıyla yarın saat 21.00'e kadar askıya aldığını duyurdu.

Öte yandan Türk Hava Yolları'nın farklı ülkelere seyahat eden uçakları da Irak ve İran hava sahasını yine bu süre zarfında kullanmayacak. Uçaklar belirtilen hava sahasına girmeden rotalarında devam edecek.

PEGASUS DA DURDURDU

Bugün gerçekleştireceği tüm İran ve Irak uçuşlarını durduran Pegasus Havayolları'nın da güvenlik gerekçesiyle İran ve Irak uçuşlarını geçici bir süre iptal ettiği ve bu ülkelerin hava sahasını kullanmayacağı öğrenildi.