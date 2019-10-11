THY uçağı 52 gündür İran’da bekliyor!

Geçtiğimiz Ağustos ayında THY'nin Airbus A330-200 tipi yolcu uçağı TK878 sefer sayılı uçuşuna henüz başladığında motor arızası nedeniyle Tahran'a geri indi. Uluslararası kuruluşların İran'a uyguladığı ambargo nedeniyle uçağın 52 gündür yedek parça beklediği öğrenildi.

Kokpit.aero’daki bilgilere göre, tarihler 19 Ağustos 2019'u gösterirken Türk Hava Yolları'nın TC-JIP tescilli Airbus A330-200 gibi geniş gövdeli yolcu uçağı, TK878 sefer sayılı uçuşunu yapmak üzere tüm hazırlıklarını tamamlamıştı.

Yolcularını alan uçakta havalandıktan kısa süre sonra motor arızası meydana geldi. Pilotlar durumu hava trafik kontrolörlerine bildirdi ve kalkışı yaptıkları Tahran İmam Humeyni Havalimanı'na dönerek indi. Yolcular terminale alınırken uçaktaki arıza incelenmeye başlandı.

A330-200 tipi uçakta, Pratt&Whitney imalatı 2 adet PW PW4168A tipi motor bulunuyordu. Motordaki arıza ancak İstanbul'dan gelecek teknik ekip ve yedek parça ile çözülebilirdi.

İRAN AMBARGOSU YEDEK PARÇA SORUNUNU ÇÖZÜLMEZ HALE GETİRDİ

İran'a uygulanan ambargo nedeniyle kısa sürede mini bir kriz haline geldi. ABD'nin uyguladığı ambargo nedeniyle yedek parça İran'a götürülemiyordu. Yapacak tek şey beklemekti.

Bu konuda THY sorunun çözülmesi için büyük çaba gösterirken ABD'nin uçakta kullanılan Pratt&Whitney tipi motorlar konusunda vereceği izin bekleniyor.