Tezkere sonrası 'Libya Ulusal Ordusu'ndan 'Türk askerlerine karşı silahlanma' çağrısı

Libya tezkeresinin TBMM’den geçmesi üzerine, Tobruk merkezli General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu, "Türk askerlerine karşı silahlanma çağrısı" yaptı.
Libya Ulusal Ordusu tarafından yapılan açıklamada "anavatanı korumak halkın görevidir" denildi.
Hafter öncülüğündeki kuvvetler UMH’nin merkezi Trablus’u kuşatmış durumda.
TBMM'de Libya Tezkeresi'nin kabul edilmesinin ardından bazı kabilelerinin önderleri Hafter'in kontrolündeki Ulusal Orduya bağlılıklarını açıkladı.
El-Asabaa kabilelerinin şefleri "Osmanlı saldırganlığına karşı" Hafter'in düzenli ordusunun yanında olacaklarını açıkladı. Hafter bugün kabile şefleriyle bir toplantı düzenledi.