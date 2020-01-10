Temsilciler Meclisi 'savaş yetkileri' tasarısını onayladı

Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı askeri bir adım atmasına sınırlama getirmeye yönelik bir karar tasarısını onayladı.

Temsilciler Meclisi, Trump’ı İran’a karşı askeri olarak sınırlamak için gündeme gelen yasa tasarısını onayladı. Tasarı, 194'e karşı 224 oyla kabul edildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün oylamanın yapılacağını duyurduğu açıklamasında, Trump yönetimini Kongre’ye danışmadan Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü operasyonu düzenlemekle eleştirmişti. Pelosi, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün komutanı Süleymani’ye yönelik hava operasyonunu “provokatif ve orantısız” bir adım olarak niteleyerek, ABD askerlerini ve diplomatlarını risk altına soktuğunu söylemişti.

Pelosi, “Yönetim, şiddetin daha fazla tırmanmasını önlemeye yönelik acil ve etkili bir strateji oluşturmak için Kongre’yle birlikte çalışmalı. Amerika ve dünya bir savaşı kaldıramaz” diye konuşmuştu.

TEMSİLCİLER MECLİSİ TAMAM SENATO BELİRSİZ

Tasarı Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nden beklendiği gibi kolayca geçti ancak Cumhuriyetçiler’in çoğunluğu oluşturduğu Senato’da tasarıyı nasıl bir akıbetin beklediği belirsiz.

Tasarı, İran’ı Ortadoğu’da istikrar bozucu faaliyetlerde bulunan terör destekçisi bir devlet olarak niteliyor ve Süleymani de bu faaliyetlerin birçoğunun mimarı olarak tanımlanıyor.

Tasarıda "ABD’nin yakın zamanda olabilecek saldırılara karşı kendini savunma hakkı olduğu" belirtiliyor ancak bu tür durumlarda yürütme kanadının askeri bir eyleme neden ihtiyaç duyulduğu, neden belirli bir zaman içinde bunun olması gerektiği ve bu adımın atılmamasının ne gibi tehlikeler doğurabileceği konularında Kongre’ye bilgi vermesi gerektiği belirtiliyor. Tasarıda ayrıca yönetimin, askeri bir adımın gelecekteki olası saldırıları nasıl önleyeceğinin de ayrıntılarını izah etmekle yükümlü olduğu ifade ediliyor.

Tasarının bağlayıcı olup olmadığı konusunda da iki parti arasında anlaşmazlık söz konusu. Cumhuriyetçiler, tasarının Başkan’ın imzasını gerektirmeyen özel bir tür tasarı olduğuna işaret ederek hukuki açıdan bağlayıcılığının bulunmadığını savunuyor. Demokratlar ise 1973 yılından bu yana yürürlükte olan Savaş Yetkileri Yasası’na göre tasarının Senato’da da onaylanması halinde bağlayıcılığının olacağı görüşünü dile getiriyor. Federal mahkemelerce de konuyu tam olarak netleştirmeye yönelik alınmış bir kararın olmadığı ifade ediliyor.

HER İKİ KANADA BİRİFİNG VERİLDİ

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı Mark Esper, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve CIA Başkanı Gina Haspel Kongre’nin her iki kanadının üyelerine dün İran’la ilgili son gelişmeler ve Kasım Süleymani operasyonunun gerekçeleriyle ilgili brifing vermişti.

Demokratlar, yönetimi operasyon öncesinde Kongre’yi bilgilendirmemekle eleştiriyor ve gerekçe olarak sunulan “yakın tehdit” riskini gösterecek somut bir delilin kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulunuyor.

CUMHURİYETÇİLERDE İKİ İSTİSNA VAR

Brifing sonrası konuşan Demokrat Kongre üyeleri, operasyona neden gerek duyulduğu konusunda yeterli izahatın yapılmadığını, böyle bir riske girmeyi haklı çıkartacak somut bir delilin hala sunulmadığını belirtti. Cumhuriyetçiler ise iki istisna dışında Trump yönetiminin attığı adımlara tam destek veriyor.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Süleymani operasyonuyla ilgili olarak, “Eğer kararlı bir adım atılmamış olsaydı, şu anda onlarca hatta belki yüzlerce Amerikalı’nın İran rejimi için çalışan Şii milislerce öldürülmesini konuşuyor olabilirdik” dedi.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Jim Risch de, “Süleymani’ye karşı bu adım atılmamış olsaydı bu ihmalkarlık, sorumsuzluk ve Amerikalılar’ın güvenliğini kasıtlı olarak umursamamak olurdu” şeklinde konuştu.

Demokrat Senatör Tim Kaine ise brifingde verilen bilgiler hakkında, “Yakın zamanlı tehdit olarak değerlendirebileceğim unsurlar değil” mesajını verdi.

İki Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee ve Rand Paul ise partinin geri kalanlarından ayrılarak tasarıyı destekleyeceklerini açıkladı. Rand Paul, “Bu tartışma 1950’den beri yapılıyor. Birçoğu Kongre’nin görevinden feragat ettiğini söylüyor. Ben ve Senatör Lee de diyoruz ki görevimizden feragat etmiyoruz. Anayasa’ya göre bizim görevimiz, savaşa gidilmesi konusunu tartışmak ve bu görevimizi terk etmeyeceğiz” diye konuştu.