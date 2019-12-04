Tel Rıfat saldırısında ölen çocuklar toprağa verildi

Türkiye destekli ÖSO tarafından önceki gün Tel Rıfat’a düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 8 çocuk, bugün toprağa verildi.

Suriye'de Türkiye’nin kontrolündeki bölgeden önceki gün öğle saatlerinde Rusya destekli Suriye hükümeti güçleri ile YPG’nin kontrolünde bulunan Tel Rıfat’a yapılan saldırıda ölen 8 çocuğun cenazesi bugün kaldırıldı.

Cenazelerin taşındığı sırada, "Allah aşkına, çocukları öldürmeyin. Annelerinin kalplerini kırmayın. Allah aşkına çocukları öldürmeyin. Gözlerinden kan akmasına izin vermeyin" anonsu yapıldı.

Suriye devlet haber ajansı SANA, saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 9 sivilin yaşamını yitirdiğini, 19 sivilin de yaralandığını duyurmuştu.