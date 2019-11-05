Tel Abyad’da bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

Suriye’nin kuzeyindeki Tel Abyad kentinde sanayi bölgesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Sputnik'in haberine göre saldırıda 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin, adını “Suriye Milli Ordusu” diye değiştiren ÖSO ile birlikte kısa bir süre önce kontrol ettiği Tel Abyad kentinde Sanayi Bölgesi’nde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Sputnik’ten Hikmet Durgun'un haberine göre saldırı sonucu 3 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Sputnik'in haberinde ise bugün saat 13.00 sularında Tel Abyad kent merkezinde Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen saldırıda yaralananların kentteki hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.

Olası başka bir saldırıya karşılık sivillerin araç olan yerlerden uzak durulması istenilirken, kente giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Geçen hafta da kent merkezinde pazarda sivillerin yoğun yaşadığı yerde bomba yüklü araç patlamıştı ve patlama sonucu 15 kişi yaşamını yitirmişti. TSK ve ÖSO güçleri patlamalardan YPG'yi sorumlu tutmuştu.

MSB: ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Eli kanlı PKK/YPG’li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12.15’te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı. Teröristlerle mücadelemiz devam edecek” denildi.