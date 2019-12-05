Tecavüz mağduru kadına duruşmaya giderken saldırı

Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Uttar Pradeş eyaletinde 23 yaşındaki tecavüz mağduru bir kadın mahkemeye gittiği sırada saldırıya uğrayarak yakıldı.

Hindistan'da Mart ayında iki erkek hakkında tecavüz şikayetinde bulunan 23 yaşında bir kadın, davanın görüldüğü mahkemeye giderken saldırıya uğradı.

BBC'de yer alan habere göre, ülkenin kuzeyinde bulunan Uttar Pradeş eyaletinde yapılan saldırıda ateşe verilen kadın, saldırının ardından ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak ikisi kadına tecavüz suçlamasıyla tutuksuz yargılanmakta olan beş kişi gözaltına alındı.

Yerel medya saldırganların kadının yolunu tren istasyonuna yürüdüğü sırada kestiklerini, yakındaki arsaya sürükleyerek kadını orada ateşe verdiklerini yazdı.