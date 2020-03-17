Tayvan: Türkiye'den gelen 9 kişide koronavirüs vakası görüldü

Tayvan'ın sağlık bakanı Çen Şi Çung, tatil için gittikleri Türkiye'den dönen 15 kişinin 9'unda yeni koronavirüs vakası görüldüğünü açıkladı.

Tayvan Salgın Hastalıklar Yönetim Merkezi (CECC), Tayvan'da 10 yeni KOVİD-19 vakası görüldüğünü duyurdu.

Sağlık bakanı ve CECC Başkanı Çen Şi Çung, bu 10 vakadan 4'ünün tatil için gittikleri Türkiye'den dönenler olduğunu belirtti. Bakanın açıklamasına göre, bu kişiler daha önce KOVİD-19'a yakalandığı tespit edilen Türkiye'den dönmüş 5 kişiyle aynı uçakta yolculuk etti.

Türkiye'ye giden 15 kişiden toplam 9'unda vaka görüldüğünü kaydeden Çen, bunun "Türkiye'de enfeksiyon riskinin yüksek olduğunu gösterdiğini" belirtti.

Tayvan'da şu ana kadar 77 vaka görülürken, 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 20 kişi sağlığına kavuştu.