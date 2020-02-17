TASS: NATO İdlib'de Türkiye'ye askeri destek sağlamayacak

Rusya'nın resmi haber ajansına konuşan bir kaynak, son NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'ye Suriye harekatında askeri destek verme konusunun gündeme gelmediğini kaydetti.

Rusya resmi haber ajansı TASS'a konuşan bir diplomatik kaynak, NATO'nun Türkiye'ye olası Suriye harekatında askeri destek vermeyeceğini öne sürdü.

Ajansa konuşan bir diğer askeri kaynak ise, "NATO'nun Türkiye'nin Suriye Ordusu'yla bağımsız bir şekilde karşı karşıya gelebileceğini düşündüğünü, ancak Türkiye'nin Şam'ın müttefikleri İran ve Rusya'yla olası çatışma riskinden endişe duyduğunu" aktardı.

'BEŞİNCİ MADDEYİ AŞIYOR'

Diplomatik kaynak, "NATO ülkeleri, Türk askerlerinin Şubat başında İdlib'de öldürülmelerine ilişkin 5. maddeyi yürürlüğe koyma taraftarı değil. NATO, bu bölgede olası operasyonda Türkiye'ye askeri destek sağlamayı düşünmüyor. Türk askerlerinin İdlib'de ölümü trajik bir olay, ancak bu, yabancı bir ülke toprağında tek taraflı bir operasyonun sonucunda gerçekleşmesinden dolayı beşinci maddeyi aşıyor. Türk tarafı da bu durumu bildiği için, NATO'ya bu konuda danışmayı denemedi" diye konuştu.

Kaynak, "NATO üyesi Avrupa ülkelerinin hepsi Türkiye'nin Suriye'deki hedeflerini desteklemiyor, Libya'daki durumdan bahsetmeye zaten gerek yok. Son NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda (Türkiye'ye) askeri destek konusu açılmadı" diye ekledi.

Ajansa konuşan askeri kaynak ise, NATO'nun Türkiye ordusunu "Müttefikler arasında muharebeye en hazır güçlerden biri" olarak nitelendirdiğini söylerken, "Türkiye'nin, gerektiğinde İdlib'de Suriye Ordusu'na tek başına karşı koyabilecek durumda olmasından dolayı, NATO'dan ek askeri destek almaya ihtiyacı yok. Ancak, bölgedeki çatışmaya, çeşitli büyük bölgesel ve küresel oyuncuların da dahil olması durumundan dolayı Türkiye'nin Şam'ın müttefikleriyle (İran ve Rusya) potansiyel çatışmaya girme riski bulunuyor" diye konuştu.