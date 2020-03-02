Taliban, Afgan güçlerine karşı kısmi ateşkesi sonlandırdı

Taliban Afganistan güvenlik güçleriyle yaptığı bir haftalık kısmi ateşkesi bozduğunu, yeni operasyonlara başlayacağını açıkladı. Taliban sözcüsü ABD ile yapılan anlaşma uyarınca ülkedeki yabancı güçlere saldırmayacaklarını söyledi.

ABD ile anlaşma imzalayan Taliban, Afgan güvenlik güçleriyle karşılıklı yaptığı bir haftalık kısmi ateşkesi ise bozduğunu ve yeniden operasyonlara başlayacağını açıkladı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, "Dokuz günlük şiddet azaltma dönemi sona ermiştir, bundan sonra operasyonlarımız normal şekilde devam edecektir" diye konuştu.

Euronews'un aktardığına göre Zabihullah ABD ile yapılan anlaşma uyarınca, Taliban'ın ülkedeki yabancı güçlere saldırmayacağını fakat Kabil idaresine karşı operasyonların devam edeceğini söyledi.

Pazar günü Afganistan Devlet Başkanı Eşraf Gani ise, 10 Mart'ta Taliban ile yapılacak barış görüşmelerine kadar kısmi ateşkesi sürdüreceğini ve bunun ilerleyen zamanlarda kalıcı ateşkes olmasını temenni ettiklerini söylemişti.

Fakat Gani, Taliban üyesi mahkumların Afgan diyaloğu başlamadan önce serbest bırakılmasının yanlış olduğunu ve koşulsuz serbest bırakılmalarının mümkün olmadığını ifade etmişti.

ABD ile Taliban arasında imzalanan "Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" adı verilen anlaşmaya göre tüm yabancı güçler Afganistan'ı 14 ay içinde terk edecek, Taliban bunun gerçekleşmesi için güvenlik garantisi sunarken Kabil hükümetiyle müzakere sözü verdi.

Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek" denilmişti.

Taliban'ın açıklamasının hemen ardından Afganistan'ın Host eyaletinde bir futbol sahasında patlama meydana geldi. En az 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.