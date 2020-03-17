TAİ Tunus'a İHA satıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAİ) ile Tunus hükümeti arasında 6 adet Anka-S insansız hava aracının (İHA) tedarikine dair anlaşmaya varıldı.

Amerikan emperyalizminin savaş sanayiisinde önemli dergilerinden Defense News'in haberine göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAİ) ile Tunus hükümeti arasında 6 adet Anka-S insansız hava aracının (İHA) tedarikine dair anlaşmaya varıldı.

Sipariş kapsamında İHA'ların yer kontrol istasyonları ve açıklanmayan teknoloji transferi de bulunuyor. Aynı kaynaklara göre siparişin yaklaşık değeri 240 milyon dolar seviyesinde.

Tunus, bilindiği gibi AKP iktidarında gelişen ve yurtdışı pazar arayışını yoğunlaştıran savaş sanayiinin hedef pazarlarından olan Kuzey Afrika bölgesinde yer alıyor.



2013 yılında Savunma Sanayi Başkanlığına 10 milyon dolar karşılığında Anka-S geliştirme taahhüdünde bulunan TAI Eylül 2016'da ilk test uçuşunu gerçekleştirdikten sonra 2017'de seri üretime geçti.

Gerçek zamanlı istihbarat, gözetim ve keşif gibi bir dizi görev yapabilen Anka-S otonom bir uçuş kontrol bilgisayarına entegre. Otonom sistem İHA'nın yer kontrol istasyonu ile iletişim kaybı durumunda otomatik olarak önceden tanımlanmış konuma dönmesini sağlıyor.

İHA'daki radarlar sabit veya hareketli yer hedeflerini tespit etmek, tanımlamak ve izlemek için kullanılırken Anka-S Viasat VR-18C havadan uydu iletişim anteni de içeriyor.

Ayrıca 200 kilogramlık mühimmat taşıma kapasitesi ile Anka-S İHA göreve özgü çeşitli silah yükleri taşıyabilmekte ve Roketsan yapısı mühimmatla da uyumlu.