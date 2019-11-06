Tacikistan: Sınırdaki saldırıda 15 IŞİD’li öldürüldü

Tacikistan yetkilileri dün gece saatlerinde Özbekistan sınırındaki bir askeri kontrol noktasına IŞİD militanları tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini, çıkan çatışmada 15 IŞİD üyesinin öldürüldüğünü, 4 saldırganınsa gözaltına alındığını açıkladı. Saldırıda 1 asker ile 1 polisin de çıkan çatışmada öldüğü belirtildi.
Tacikistan Devlet Komitesi Ulusal Güvenlik Kurumu’nca yapılan açıklamada gözaltına alınanların ifadelerinden saldırganların IŞİD üyesi oldukları ve 3 Kasım’da Afganistan sınırından ülkeye girdiklerinin belirlendiği belirtildi.
Saldırı Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye 50 km uzaklıkta bulunan sınır noktasına düzenlendi.
Geçen Mayıs ayında da Duşanbe'nin doğusunda çıkan bir hapishane isyanı sırasında IŞİD'li mahkumlar toplam 29 kişiyi öldürmüştü.
Irak ve Suriye’deki cihatçı örgütlere katılan Tacikistan uyrukluların sayısının binden fazla olduğu açıklanmıştı.