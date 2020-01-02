Suudlara ait Vestel yapımı İHA düşürüldü

Yemen'de Halk Komiteleri'nin desteklediği güçlerin, ülkenin batısındaki El Hudeyde kentinde Vestel Karayel marka İHA düşürdüğü belirtildi.

Yemen'de Halk Komiteleri'nin desteklediği güçler, Suudi Arabistan'a ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürdü.

PressTV'de yer alan haberde, düşürülen İHA'nın Vestel üretimi olduğu belirtildi.

Yemen ordusu tarafından yapılan açıklamada, Yemen'in hava savunma kuvvetleri ve müttefiklerinin pazartesi günü ülkenin batısındaki El Hudeyde kentinde vurduğu İHA'nın o sırada keşif görevinde olduğu kaydedildi.

Vestel Savunma, 2017 yılında, Suudi Arabistan’da yerleşik Advanced Electronics Company (AEC) ile Karayel İHA’nın elektronik sistemlerinin imalatına yönelik bir mutabakat anlaşması imzalamıştı.