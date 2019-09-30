Suudi Veliaht Prensi: İran'la savaş küresel ekonominin çökmesine yol açar

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, katıldığı TV programında İran'la savaşın küresel ekonomiyi tamamen çökerteceğini belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, CBS kanalında katıldığı '60 Minutes' adlı programında İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran ile askeri değil, siyasi bir çözümü tercih edeceğini belirten Selman, "Uluslararası toplum, İran'ı caydırmak için bir araya gelmezse petrol fiyatları 'hayal edilemeyecek derecede yüksek rakamlara ulaşabilir" dedi.

Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer programına dair anlaşma yapmak için İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle görüşmesi gerektiğini savundu.

'Savaşı sona erdirmeye yönelik siyasi bir çözüm için tüm girişimlere açık olduğunu' dile getiren Selman, İran'a Yemen'deki Husilere desteği sonlandırma çağrısı yaptı.