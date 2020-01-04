Suudi Arabistan'dan 'Kasım Süleymani' açıklaması

Suudi Arabistan, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü ABD hava saldırısının ardından 'sağduyu' çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, bir Krallık yetkilisine dayandırılan bir açıklama yayımlandı.

Yaşanan gelişmelere dair "sağduyu çağrısı"nın yapıldığı açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı, tüm dünya için hayati önem arz eden bu bölgenin güvenlik ve istikrarının garantiye alınması için gerekli adımları atması konusunda uluslararası toplumdan sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyor" denildi.