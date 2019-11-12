Suudi Arabistan'da üç kişi sahnede bıçaklandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, bir sahne performansı sırasında üç kişinin bıçaklandığı bildiriliyor.

Suudi Arabistan'da bir sahne gösterisine bıçaklı saldırı oldu.

Olayla ilgili sosyal medyada paylaşılan videoda, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da elinde bıçak olan bir erkeğin sahnedeki kostümlü kişilere gelişi güzel şekilde saldırdığı görülüyor.

Bıçaklı saldırganın, görevli olduğu sanılan bir erkek tarafından engellenmeye çalışırken merdivenlerden yuvarlanması da videoya yansıyor.

Kral Abdullah'ın ismini taşıyan mekanda yaşanan olayda, iki erkek ile bir kadının yaralandığı bildiriliyor.

Bazı kaynaklara göre, saldırıya uğrayan performans sanatçıları Suudi Arabistan vatandaşı değildi.