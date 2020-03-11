Suudi Arabistan'da koronavirüse karşı ırkçı 'önlem'

Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Aramco, yeni koronavirüs salgınına karşı ‘önlem’ gerekçesiyle göçmen çalışana maske takıp el dezenfektanı kıyafeti giydirdi.

Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Aramco, yeni koronavirüs salgınına "önlem" gerekçesiyle göçmen bir çalışanına maske takıp el dezenfektanı kıyafeti giydirdi ve diğer çalışanların ellerini dezenfekte etmesi için ortalıkta dolaştırdı.

Sputnik'te yer alan habere göre, sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki topladı.

Aramco’nun insan hakları konusundaki geçmiş sicilini ve göçmen işçilere karşı tutumunu hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, şirketi ırkçılıkla suçladı.

Tepkilerin büyümesi üzerine bir açıklama yapan Aramco, "sterilizasyonun önemine dikkat çekilmek amacıyla yapılan" bu uygulamanın yetkililere danışılmadığını belirtti.

Bu uygulamayı onaylamadıklarını söyleyen şirket, “Buna derhal son verildi ve bir daha yaşanmaması için gereken önlemler alındı” dedi.

Suudi Arabistan'da şimdiye kadar 20 kişide koronavirüs tespit edildi. Salgına karşı önlem amacıyla ülke genelinde eğitime ara verildi.