Suudi Arabistan'da kısmi sokağa çıkma yasağı

Suudi Arabistan'da yeni koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdulaziz tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında yayımlanan kararnameyle bugünden itibaren ülke genelinde 21 gün süreyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, saat 19.00 ile 06.00 arasında geçerli olacak sokağa çıkma yasağından güvenlik ve sağlık gibi hassas kurumlarda çalışanlar kapsam dışında tutuldu.

Kararnamede, vatandaşlara bu süre zarfında zorunlu haller dışında evlerinde kalmaları çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan yönetimi dün koronavirüs vaka sayısının 511'e yükseldiğini duyurmuştu.