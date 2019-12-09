Suudi Arabistan'da kadınlar artık restoranlara erkeklerle aynı kapıdan girebilecek

Suudi Arabistan'da kadın düşmanı düzenlemelerin bir bölümü kaldırılmaya devam ediyor. Hükümetin aldığı son karar uyarınca kadınlar, erkeklerle aynı kapıdan geçerek restorana girebilecek.

Suudi Arabistan'da restoranlardan artık kadınlar ve erkekler için ayrı giriş kapıları bulundurmaları istenmeyecek.

Hükümetin aldığı son kararla kadınlar, erkeklerle birlikte aynı kapıdan geçerek restorana girebilecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre Suudi Arabistan Belediyeler Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada, artık bu konuda kararın işletme sahiplerine bırakılacağı belirtildi.

Ülkede bugüne kadar restoranlarda iki ayrı giriş kapısı olması zorunluydu.

Bu giriş kapılardan birini aileler ve kadınlar, diğerini ise erkekler kullanıyordu.