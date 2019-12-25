Suudi Arabistan yine sivilleri vurdu: 17 kişi yaşamını yitirdi

Yemen'in kuzeybatısındaki Saada bölgesinde, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bir pazar yerine düzenlediği saldırıda 17 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Husilerin kontrolündeki Al-Masirah televizyonunun aktardığına göre, Suudi Arabistanve BAE öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bir pazar yerine düzenlediği füzeli saldırıda 5 Yemen vatandaşı ile 12 Afrika göçmeni hayatını kaybetti.

Sputnik'in haberine göre, haha önce Cenevre merkezli İnsan Hak ve Özgürlükleri Örgütü (SAM), Yemen’de savaşın başladığı tarihten bu yana 100 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yüz binlercesinin de yaralandığını açıklamıştı.

Çocuk haklarına yönelik çalışmalar yapan uluslararası sivil toplum kuruluşları Save the Children ve Watchlist’in, Yemen’de çocuk haklarının ihlali ile ilgili geçen hafta yayınladıkları raporda, koalisyonun saldırıları nedeniyle Yemen’de 4 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiği bildirilmişti.