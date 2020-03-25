Suudi Arabistan yasakları genişletiyor

Suudi Arabistan'da koronavirüsle mücadele önlemlerini artırma kapsamında Riyad, Mekke ve Medine tecride alındı, bölgeler arası seyahat durduruldu; Riyad ve Mekke'de saat 15.00'ten itibaren sokağa çıkmak yasaklandı.

Suudi Arabistan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi önlemi daha hayata geçiriyor.

Sputnik'in aktardığına göre, Kral Selman bin Abdülaziz imzasını taşıyan kararla birlikte, ülkeyi oluşturan 13 bölge arasında seyahat etmek yasaklandı. Ayrıca, başkent Riyad ile birlikte kutsal kabul edilen Mekke ve Medine şehirleri tecride alındı, buralardan ayrılmak yasaklandı. Riyad ve Mekke'de 15.00'den itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Böylece yaklaşık 21 gündür, sabah 07.00'den itibaren uygulanan yasağa birkaç saat eklenmiş oldu.

Tüm önlemler bugünden itibaren uygulamaya konulacak.

Suudi Arabistan makamları daha önce de Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namazı askıya almıştı. Ayrıca uluslararası uçuşlar durdurulmuş, umre seyahatleri askıya alınmış; okul, mağaza, restoran ve camiler kapatılmıştı.

Suudi Arabistan'da yeni koronavirüs kaynaklı ilk ölüm vakası dün kaydedildi. Ülkede 767 kişide virüs tespit edildi.