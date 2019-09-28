Suudi Arabistan yabancı turist kabul etmeye başladı

Suudi Arabistan dün başlattığı yeni vize uygulamasıyla 49 ülkeden yabancı turist kabul etmeye başladı.

Suudi Arabistan dün başlattığı yeni vüze uygulamasıyla 49 ülkeden yabancı turist kabul etmeye başladı.

Ülke tarihinde ilk kez atılan bu adımı Turizm Bakanı Ahmed el Hatib "tarihi bir an" olarak niteledi.

Hatib, "Ziyaretçiler… karşılaştıkları hazinelere şaşıracaklar - Unesco Mirası Listesi'nde yer alan 5 yer, renkli yerel kültür ve nefes kesen doğal güzellikler.Belirli bir kültürümüz var. Dostlarımızın ve misafirlerimizin bu kültüre saygı duyacağını umuyoruz, ancak kesinlikle katı olmayacak" açıklamasında bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, Müslüman olmayan kişilerin Mekke ve Medine'yi ziyaret etmesine izin verilmeyecek ve alkol tüketimine ilişkin yasak sürecek.

Suudi yetkililer, turizm gelirlerinin 2030 itibarıyla gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 3'ünden yüzde 10'una çıkmasını umuyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın ülkenin petrole bağımlılığını azaltma çabaları kapsamında görülen girişim kapsamında Suudi Arabistan'ın 2030'a kadar iç ve dış ziyaretleri yıllık 100 milyona çıkarmak istediği kaydedildi.