Suudi Arabistan açıklarındaki İran tankerinde patlama!

Kızıldeniz'de, Suudi Arabistan'ın Cidde limanı yakınlarında İran Ulusal Petrol Şirketi'ne ait bir tankerde patlama meydana geldi.

Reuters haber ajansı, Suudi Arabistan'ın batısındaki Cidde limanına 60 mil uzaklıkta İran Ulusal Petrol Şirketi'ne ait bir tankerde patlama meydana geldiğini bildirdi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA, "teknik ekiplerin patlamanın nedenini araştırdığını ve ardında bir terör eylemi olduğunu düşünüldüğünü" açıkladı.

El Meyadin kanalının aktardığına göre ise İran medyası, patlamadan sonra çıkan yangının kontrol altına alındığı, mürettebatın durumunun iyi olduğu ve hiçbirinin zarar görmediğini kaydetti.

'FÜZEYLE VURULDU' İDDİASI

İran Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamanın yaşandığı 'Sinopa' isimli tankerin 'yüksek ihtimalle bir füzeyle vurulduğu' belirtildi.

PATLAMANIN ARDINDAN PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Patlamanın ardından Brent ham petrolün varil fiyatında yüzde 1,20'lik bir yükseliş yaşandı.

