Suriye'yle ilgili bilimsel makale yayından kaldırıldı

OPCW ve BM'nin, Suriye yönetiminin 2017 yılında Han Şeyhun kentinde kimyasal silah kullandığına yönelik tespitine ilişkin bir araştırmanın yer aldığı bilimsel makale, gelen uluslararası tepkiler üzerine yayından kaldırıldı. Makalenin yayınlandığı dergi, olaya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ve Birleşmiş Milletler'in (BM), Suriye yönetiminin 2017 yılında Han Şeyhun kentinde kimyasal silah kullandığına yönelik ortak tespitine ilişkin bir araştırmanın yer aldığı bilimsel makale, gelen uluslararası tepkiler üzerine yayından kaldırıldı.

Science & Global Security adlı dergide yayınlanan ve ardından yayından kaldırılan makalede, OPCW ve BM'nin tespitinde eksikliklerin olduğuna dair veriler sunuyordu.

Makalenin 'Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Rusya hükümetinin elini kuvvetlendirecek nitelikte olduğuna' ilişkin eleştirilerin geldiği belirtildi.

DERGİDEN AÇIKLAMA

Science & Global Security dergisi, gelen tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, dergi editörlerinin yaptığı incelemeler sonucunda makalenin daha fazla veri ve araştırma ihtiyacı olduğu tespitinde bulunduğunu ve bu nedenle yayından geçici bir süreliğine kaldırıldığını duyurdu.

HAN ŞEYHUN VE 'SARİN GAZI' PROVOKASYONU

Han Şeyhun'da iki yıl önce meydana gelen kimyasal saldırı sonucunda 80'den fazla kişi yaşamını yitirirken Batı ülkeleri, Suriye hükümetinin kentte sarin gazı kullandığını öne sürmüştü.

El Kaide bağlantılı Beyaz Miğferler örgütünün, Suriye yönetiminin sarin gazı kullandığını iddia ettiği görüntülerin düzmece olduğu ortaya çıkarken Suriye ordusu, kimyasal saldırı provokasyonunun hazırlandığı ve içinde düzmece videoların çekildiği stüdyonun da yer aldığı yeraltı sığınağının bulunduğunu açıklamıştı.