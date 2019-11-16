'Suriye'nin siber savaş sistemleri İsrail hava savunmasını bloke ediyor'

Rus Avio.pro sitesi, Suriye'nin sahip olduğu siber savaş sistemlerin İsrail hava savunmasında sorunlara yol açtığını yazdı.

Suriye'ye ait siber savaş sistemlerinin İsrail hava savunmasını bloke ettiği öne sürüldü.

'Avia.pro' sitesinde yer alan haberde, "Demir Kubbe sistemlerinin Gazze'den yapılan füze saldırılarını engellemede başarısız olmasının mantıklı bir açıklaması bulunuyor. Suriye topraklarından, yalnızca Rusya ve İran ordusunda mevcut olan siber savaş sistemleri, İsrail hava savunma sistemlerinin yer aldığı bölgeleri etkiledi ve bu gerçek, uydu verileriyle mükemmel bir şekilde doğrulandı" denildi.

İddiaya göre Suriye'ye ait siber savaş sistemleri, İsrail hava savunmasının arızalanmasına neden olarak, Filistinli güçler tarafından atılan füzelerin İsrail topraklarına düşmelerine yol açtı.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Daha önce, sosyal medya hesapları İsrail füze savunma sistemlerinin operasyonlarıyla ilgili sorunları görmenin mümkün olduğu fotoğrafları ve videoları yayımlamıştı. En çarpıcı örnek, füze savunmasının hedef olmaksızın aktive edilmesi ve sonrasında spontane patlamaların yaşanmasıydı."

Gazze'deki İslami Cihat'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, bu haftanın başında lideri Baha'a Ebu el-Atta'nın İsrail ordusu tarafından öldürülmesiyle İsrail yerleşimlerine yönelik füze saldırıları başlatmıştı.

