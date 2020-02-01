Suriye'nin Halep kentinde cami ve anaokuluna saldırı

Suriye Halep'in en büyük camilerinden biri bir olan Ebu Hanife ve caminin karşısındaki bir anaokulu saldırıya uğradı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

Militanların Suriye Halep’in Şahba bölgesindeki bir cami ve anaokula ateş açtıkları, olayda can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Sputnik'in haberine göre, çatışmalardan sonra restore edilen cami, yeniden ateş hattında kaldı. Saldırı sırasında caminin boş olması nedeniyle can kaybı yaşanmadı. Ancak büyük hasar meydana geldi.

Hükümet yetkilileri ve din adamlarının camilere saldırmaya son verme çağrılarına militanlar havan saldırılarıyla yanıt verdi. Son bir ayda militanlar beşinci kez camileri hedef aldı.

Halep’te eğitim veren ve çocukların Rusça öğrendiği tek anaokulu da saldırının hedefi oldu. Anaokulunda da maddi hasar oluştu.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde ateşkes rejimi ihlalinin devam ettiğini ve son bir günde 34 ihlalin kaydedildiğini belirtti.