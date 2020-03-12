Suriye’nin Deyrezzor kentinde hava saldırısı

Suriye devlet haber ajansı dün gece ülkenin güneyindeki Deyrezzor’a hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Suriye Devlet Haber Ajansı (SANA) dün gece saatlerinde ülkenin Irak sınırına yakın Deyrezzor kenti Ebukemal ilçesi yakınlarına hava saldırısı yapıldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı ise yerel kaynaklarına dayandırdığını belirttiği haberinde ABD koalisyon uçaklarının dün Irak’taki üsse yönelik saldırıya karşılık olarak Suriye Deyrezzor’daki İran hedeflerini vurduğunu ileri sürdü.

Öte yandan Reuters ABD’li yetkililerin Taci askeri üssüne henüz saldırıya karşılık vermediklerini söylediklerini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın Taci askeri üssüne saldırının ardından bir görüşme yaptıkları belirtildi.

