Suriyeli paralı asker: Libya'ya Türkiye tarafından getirildik

Libya'da bulunan Suriyeli bir paralı asker, esir düştüğü Hafter kuvvetleri mensubuna Türkiye tarafından ülkeye getiriliş sürecini anlattı.

Libya'da General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, esir aldıkları bir Suriyeli paralı askerin görüntülerini paylaştı.

İbrahim Muhammed Derviş adlı paralı asker, Libya'ya Türkiye'den ticari bir uçakla geldiğini ve kendisini ülkeye bizzat Türkiye'nin getirdiğini söyledi.

Suriye'de bir dönem El Nusra üyesi olduğunu söyleyen Derviş, 2017 yılında, şu anda Suriye'nin kuzey batısında faaliyet gösteren Heyet Tahrir'uş Şam adlı cihatçı örgüte üye olduğunu kaydetti.

Videoda kendisine Türkiye'den ne kadar para aldığı sorulan Derviş, herhangi bir para birimi belirtmeden, kendisine 2 bin ödeme sözü verildiğini, ancak bu ödemenin henüz yapılmadığını söyledi.