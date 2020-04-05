Suriyeli komünistlerden insani yardım

Suriye Demokratik Gençlik Birliği üyeleri, Şam ve çevresindeki işçi aileleri ve yoksul aileler için insani yardım hazırlıyor.

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY) kanallarından edinilen bilgiye göre, Suriye Birleşik Komünist Partisi ve Suriye Demokratik Gençlik Birliği’nin inisiyatifiyle, ülkedeki mevcut koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik olarak etkilenen yoksul işçi ve ailelere çeşitli erzak yardımları organize ediliyor.

SAVAŞIN ETKİSİ SÜRERKEN SALGINLA MÜCADELE

İlk Kovid-19 vakasının ortaya çıktığı 22 Mart gününden beri Suriye’de koronavirüs tedavisi gören 2 hasta iyileşti, 2 hasta da virüsten dolayı hayatını kaybetti. Bunun dışında güncel olarak ülkede toplam 12 vaka biliniyor. Suriye’de henüz vakalar tespit edilmeden önce salgına karşı alınan önlemler kapsamında bütün okul ve üniversitelerde eğitime ara verilmiş, tüm kafe ve restoranların da faaliyetleri durdurulmuştu.

Suriye’de ilk vaka, diğer ülkelere göre hayli geç ortaya çıktı. Pandemi ilan edildiği sıralarda ülke cihatçı teröristlerden büyük ölçüde temizlenmiş, Erdoğan’ın da Moskova ziyaretinden diplomatik olarak yenik çıkmasıyla Suriye, siyasi bütünlüğü açısından olumlu sayılabilecek gelişmeler yakalamıştı. Buna rağmen yaklaşık 10 yıldır süren savaşta ülkenin sağlık sisteminin aldığı büyük hasarı hesaba katmak gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ülkedeki hastanelerin sadece yarısı tamamen çalışır durumda. Özellikle İdlib bölgesi, istikrarsızlık ve çatışma ortamı hâlâ sürdüğü için risk altında. Ayrıca Suriye hükümetine karşı yaptırımlar da hâlâ devam ediyor. 19 Mart’ta Suriye Dışişleri Bakanlığı, salgının daha da büyüme riskine karşı ABD ve AB’nin tek taraflı yaptırımlarını kaldırma çağrısı yapmıştı.

ABD’NİN YARDIMDAN ANLADIĞI

Şimdiye kadar ABD, Suriye'de Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki Haseke ve Şedadi'de koronavirüse karşı kullanılmak üzere 1 milyon 200 bin dolar değerindeki malzemeyi iletti. Bununla birlikte ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 27 Mart'ta Suriye'de koronavirüs salgınına karşı tıbbi ve insani yardım için 16,8 milyon dolar yardım sağlayacaklarını duyurduğu halde henüz herhangi bir yardım gelmedi.