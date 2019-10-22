‘Suriye’den çekilmenin amacı IŞİD’i Irak’ta diriltmek’

Irak Parlamentosu üyesi Kerim El-Mehmedevi Trump'ın Suriye'den asker çekme kararının amacının IŞİD'i Irak'ın batısındaki El Anbar'da yeniden organize etmek olduğunu öne sürdü.

Irak Parlamentosu’nda Savunma ve Güvenlik Komitesi’nin kıdemli bir üyesi olan Kerim El-Mehmedevi Arapça yayımlanan El-Maalumi haber sitesine yaptığı açıklamada, ABD’nin bütün planının IŞİD’i Irak’ın batısında El Anbar bölgesinde yeniden örgütlemek olduğunu öne sürdü.

Mehmedevi, Amerikan kuvvetlerinin Anbar ve Salah-El Din yakınlarındaki üslerde konuşlanacağını ve ABD yönetiminin bunun için yeşil ışık yaktığını söyledi.

“Vaşington Suriye’den asker çekmek için bu anı seçti çünkü şu anda Irak hükümeti kitle gösterileri ve halk tepkisi ile uğraşıyor” diyen El-Mehmedevi, ABD hükümetinin Irak’taki gösterilere desteğinin de Irak’taki politik süreci baltalayarak Bağdat’a yeniden terörizmi getirmek istemesiyle ilgili olduğunu öne sürdü.