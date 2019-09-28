Suriye'den ABD'ye 'kimyasal' yanıtı: Büyük yalan

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye hükümetinin 19 Mayıs'ta Lazkiye bölgesinde kimyasal silah olarak klor gazı kullandığına ilişkin iddiasına Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'den yanıt geldi.
Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muallim, Pompeo'nun iddiasına ilişkin soruya "Büyük yalan" yanıtını verdi.
Pompeo, “Esad rejimi bazıları savaş suçları ve insanlık suçu seviyesine ulaşan sayısız mezalimden sorumludur. Bugün ABD’nin, Esad rejiminin 19 Mayıs’ta kimyasal silah olarak klorin kullandığı sonucuna ulaştığını ilan ediyorum” demişti.