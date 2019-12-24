'Suriye'de Türk gözlem noktası kuşatma altında' iddiası

Suriye Ordusu, Rusya'nın sağladığı hava desteğiyle İdlib'in güneyini vurmaya devam ederken, Türkiye'ye ait bir gözlem noktasının etrafının çevrildiği iddia edildi.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Direktörü, AFP’ye yaptığı açıklamada, Maaret el Numan ilçesi yakınlarında bulunan Sırman köyündeki 8 No'lu Türk gözlem noktasının etrafının çevrildiğini söyledi.
Gözlem noktaları, Eylül 2018’de Ankara ile Moskova arasında varılan mutabakat çerçevesinde kurulmuştu.
İdlib’deki Morik’te bulunan 9 No’lu gözlem noktasının etrafı da Ağustos ayında çevrilmişti.